Volta Redonda realiza Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Evento acontece na terça-feira com transmissão online pelo facebook.com/pmvrsmma

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), vai realizar na próxima terça-feira, dia 1° de dezembro, de 19h às 21h, uma audiência pública sobre o Plano Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (PMPDA). A transmissão será ao vivo pelo Facebook e o acesso deve ser feito pelo link facebook.com/pmvrsmma.

O Plano Municipal de Proteção e Defesa dos Animais foi criado de forma participativa entre a sociedade civil organizada e o governo municipal. O objetivo do PMPDA é traçar um planejamento, de forma descentralizada, visando à proteção e defesa dos direitos dos animais; contendo as principais diretrizes e eixos que deverão direcionar a implementação dessa política de assistência aos animais, num período de dez anos (de 2021 a 2030).

Conforme informou a SMMA, o Plano levou dez meses para ficar pronto e o processo contou com a cooperação de sete secretarias, além da participação de três ONGs (Organização Não-Governamental) ligadas ao Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, criado em 2017.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinicius, destaca que esse é um momento marcante para a cidade porque o PMPDA norteia a política pública voltada para os animais. “A expectativa é que as medidas ajudem a reduzir o abandono dos animais, uma das maiores lutas de ONGs e voluntários da causa. Esse será o 1º Plano Municipal de Proteção e Defesa dos Animais no interior do estado, o que representa um grande avanço para a nossa cidade”, disse o secretário.

De acordo com a Coordenadora de Proteção e Bem Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes, que também é a coordenadora do PMPDA, o plano foi elaborado baseado nos eixos: educação ambiental; fiscalização; controle populacional de animais; espaços de adoção; entre outros. “Alguns eixos já foram implementados pela SMMA, outros estão em tramitação e há eixos a serem implementados ao longo dos próximos anos”, disse.

Para conhecer as metas, ações e projetos do Plano Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Volta Redonda basta acessar o link facebook.com/pmvrsmma.