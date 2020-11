Barra Mansa arranca empate nos acréscimos e mantém chances de classificação

Barra Mansa empata como Casemiro de Abreu em 2 x 2

Na tarde desta segunda-feira (30 de novembro), o Barra Mansa Futebol Clube empatou em 1 a 1 com a equipe do CAEC em partida realizada no Estádio Ubirajara Reis, em Casimiro de Abreu. O confronto foi válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

O primeiro tempo começou com as duas equipes bem equilibradas e ameaçando em poucas oportunidades. Até que aos 19 minutos, o Casimiro de Abreu empreendeu um contra-ataque que culminou no gol de Cleiton para os donos da casa. Aos 21, foi a vez do Barra Mansa responder, quando o lateral Marcelo limpou pra dentro na ponta direita e finalizou forte, mas o goleiro adversário espalmou para o lado. Aos 39, Leandro avançou pela ponta esquerda, foi no fundo e cruzou bem para Maxsuel completar de cabeça e marcar, de dentro da pequena área, o gol de empate do Barra Mansa.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos, o Barra Mansa chegou com perigo quando Maxsuel recebeu cruzamento dentro da área e, com a bola na meia altura, bateu de primeira para boa defesa do goleiro adversário. Aos 36, Ruan bateu escanteio fechado e por pouco não fez gol olímpico para o Leão. Aos 38, Lucas Ramos marcou e recolocou o Casimiro na frente no placar. Aos 46, Kayo foi chutado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti a favor do Barra Mansa. Nícolas bateu com muita segurança no canto direito e empatou a partida. Placar final: 2 a 2.

Com o empate, o Barra Mansa chegou a 8 pontos e permanece na quarta posição do Grupo B. Na próxima sexta-feira (4 de dezembro), a equipe barra-mansense recebe o Mesquita às 15h, no Estádio Leão do Sul.

Casimiro de Abreu 2×2 Barra Mansa

Local: Estádio Ubirajara Reis, Casimiro de Abreu

Árbitro: Washington Fernandes de Oliveira

Gols: Cleiton (CA) e Maxsuel (BM); Lucas Ramos (CA) e Nícolas (BM)

Barra Mansa: Pepê, Marcelo, Matheus Gomes, Luis Henrique e Leandro; Kayo, Nícolas, Maxsuel e Ruan; Vinicius Santos (Vinícius Soares) e Yogo (Thiaguinho). Técnico Valtinho.

Demais jogos pela quinta rodada do Grupo B:

Mesquita 0x0 Barcelona; 7 de Abril 0x0 Araruama; Ceres 0x1 Tigres

Classificação do Grupo B:

1. Casimiro de Abreu (com 10 pontos);

2. Araruama e 7 de Abril (com 9 pontos);

4. Barra Mansa (com 8 pontos);

5. Tigres (com 7 pontos);

6. Ceres (com 4 pontos);

7. Barcelona (com 3 pontos);

8. Mesquita (com 2 ponto).

Por Diogo de Oliveira Paula (Blog do Barra Mansa FC)