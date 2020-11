Uma carreta carregada com sucata tombou na tarde desta segunda-feira, na altura do km 269, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa. A pista ficou totalmente interditada e o trânsito flui pelo retorno. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local do tombamento.

A retenção chegou a cinco quilômetros. Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, ninguém ficou ferido no tombamento. Fotos: Redes sociais