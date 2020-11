Colisão traseira envolvendo um caminhão e uma carreta deixa motorista gravemente ferido na Dutra

Um acidente ocorrido no final da noite de domingo, por volta das 22h15min, deixou o motorista, de 35 anos, do caminhão Mercedes Benz gravemente ferido no km 298, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Resende. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deparou com a frente do caminhão Mercedes Benz/Atego totalmente destruída. O motorista ficou preso às ferragens. O condutor da carreta nada sofreu. A pista ficou totalmente interditada para os trabalhos da equipe.

Além do Resgate da NovaDutra, o Corpo de Bombeiros também foi ao local para retirar a vítima, consciente, das ferragens. O motorista ficou três horas preso às ferragens até ser liberado pelo resgate. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência, de Resende. O congestionamento chegou a seis quilômetros no local. Os passageiros e motoristas aplaudiram o sucesso do serviço prestado pelas equipes para a retirada da vítima com vida.