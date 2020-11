Dezembro Vermelho: Realização de teste rápido para HIV marca o mês de combate à Aids

O teste é simples e realizado a partir da coleta de uma gota de sangue retirado da ponta do dedo; resultado sai em até 30 minutos

Neste dia 1º de dezembro será celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Mundialmente denominado como “Dezembro Vermelho”, o mês é marcado por uma série de ações na área da saúde com o objetivo chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Para marcar a campanha em Quatis, a Secretaria de Saúde, através do Programa IST/AIDS realizará nos dias 1º e 3 de dezembro, o teste rápido para a detecção do HIV. No dia 1º de dezembro, a ação acontecerá na Clínica da Família Nossa Senhora do Rosário. No dia 3, a testagem será realizada no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) situado no Bairro Bondarovisky. Nas duas datas, o horário de atendimento será das 9 ao meio-dia.

De acordo com o secretário de Saúde do município, Wendell Monteiro, o teste é simples e realizado a partir da coleta de uma gota de sangue retirado da ponta do dedo. O resultado sai em até 30 minutos. Caso o teste dê um resultado positivo, o paciente recebe o acolhimento e as orientações da equipe do Programa IST/AIDS.

– Faremos esses dois dias de ação para marcar a campanha mas os testes estão disponíveis o ano todo nas nossas unidades de saúde. Ele é realizado de forma gratuita e sigilosa por técnicos capacitados para atender os pacientes – explica Wendell.

Segundo a coordenadora do programa IST/AIDS, Carolina Cersozimo Guimarães, o diagnóstico positivo precoce do HIV permite que o paciente comece o seu tratamento no momento certo e tenha uma melhor qualidade de vida. Além disso, mães soropositivas podem aumentar suas chances de terem filhos sem o HIV, se forem orientadas corretamente e seguirem o tratamento recomendado durante o pré-natal, parto e pós-parto.

– Qualquer dúvida, a pessoa pode obter mais informações em uma das nossas unidades de saúde. Garantimos o total sigilo para que a pessoa tenha a confiança e a tranquilidade no atendimento – garantiu Carolina.

Uso da camisinha

O secretário de Saúde, Wendell Monteiro, destaca ainda que o Dezembro Vermelho também faz menção sobre a importância do uso de preservativos durante a relação sexual. Ele frisa que a sua utilização é um dos métodos mais eficazes para prevenir a Aids e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e podem ser adquiridos, gratuitamente, nas unidades de saúde.

– É muito importante o uso do preservativo porque ele ajuda a prevenir não só o HIV como também outras infecções que podem ser transmitidas por meio da relação sexual como a sífilis, gonorreia, herpes e o vírus HPV, que causa o câncer de colo de útero – alertou.