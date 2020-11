Secretaria de Saúde de Barra Mansa faz orientações sobre cuidados com a Covid-19 no período de compras

Com a proximidade das festas de fim de ano, iniciativa tem como objetivo a não circulação do vírus

Com a proximidade das comemorações de fim de ano e tendo em vista o aumento no fluxo de pessoas circulando nas lojas e ruas, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população sobre os cuidados com a proliferação da Covid-19 e solicita a manutenção dos hábitos de prevenção. É necessário o uso constante de máscara e álcool gel, assim como manter o distanciamento social, principalmente dentro dos estabelecimentos e em filas. Para redobrar os cuidados, é indicado usar luvas descartáveis para manusear os produtos expostos.

O munícipe que apresentar algum sintoma leve do vírus deve procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência para que o atendimento seja feito. Caso seja mais grave, o mesmo deverá buscar atendimento no Centro de Triagem e Tratamento, na antiga UPA da Região Leste.

Segundo o secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, o município tem trabalhado constantemente para que o controle do vírus se mantenha moderado. “Podemos dizer que Barra Mansa está com a situação sob controle. Porém esse é um período que nos preocupa, pois há um aumento na circulação de pessoas pelas ruas. Esperamos que, neste ano, as pessoas sejam mais conscientes de que ainda estamos em meio à pandemia e que o cuidar é a melhor arma para combater o vírus”.

Sérgio ainda pontuou as ações que a prefeitura efetivou no combate da Covid-19. “Desde quando iniciou a onda de contágio, montamos uma força tarefa para efetivar um trabalho que hoje nos proporciona bons resultados. Criamos o Centro de Triagem, soltamos diversos decretos sanitários, estamos realizando testagem em massa nos bairros, estendemos os horários de atendimentos em cinco postos de saúde até às 22 horas e ainda estamos realizando a higienização em diversos pontos do município”, enumerou.

Para finalizar, o secretário fez um balanço sobre as iniciativas. “Barra Mansa foi a primeira cidade do estado a confirmar a contaminação do vírus, porém, hoje, pela nossa extensão territorial e quantidade de habitantes, estamos com a situação sob controle. Nossos leitos clínicos e de UTI estão com menos de 30% de ocupação e isso é reflexo desse trabalho que envolveu responsabilidade e respeito aos munícipes”, finalizou Sérgio. Foto: Chico de Assis