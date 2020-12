Barra Mansa recebeu 1º Motocross Pista Cavalo Morto

Evento aconteceu neste fim de semana e contou com o apoio da Prefeitura Municipal

Neste domingo (29), mais de 100 pilotos participaram do 1º Motocross Pista Cavalo Morto, em Barra Mansa. O evento, que contou com apoio da Prefeitura Municipal, atraiu competidores de diversas cidades do Sul Fluminense, da Região dos Lagos e de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais.

As competições aconteceram na Pista do Cavalo Morto, no bairro Colônia Santo Antônio e foram divididas nas seguintes categorias: Mx1, Mx2, Mx3, Mx4, 230/250f, Iniciante, 2t Livre, Mirim, Trilheiro, Nacional A, Nacional B, Força Livre Importada e Força Livre Nacional. Participaram pilotos com idades entre 6 e 55 anos.

O coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Marco Cambraia, falou sobre o apoio dado ao evento. “A prefeitura tem apoiado eventos esportivos e abraçando aqueles realizados por iniciativas locais. Neste evento, em especial, oferecemos o suporte de pronto socorro, importante para garantir a integridade dos participantes”.

O organizador Ataualpa Gonçalves Brandão Neto, conhecido no meio do motocross como Taopa, explica a ideia da competição. “O motocross já foi tradição em Barra Mansa e o último evento aconteceu faz uns 12 anos. Há tempos queríamos fazer esse evento. Por conta da pandemia, ficamos com o projeto paralisado. O evento não teve fins lucrativos e foi feito por amor ao esporte”.