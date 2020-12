Caixa eletrônico é arrombado e bandidos levam R$ 68 mil em colégio do Jardim Amália (VR)

Policiais militares foram acionados na manhã desta terça-feira para verificar uma informação da direção do educandário sobre o arrombamento de um caixa eletrônico no interior de um colégio particular, localizado na Rua Alberto Cunha Rodrigues, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

Dois funcionários que chegaram para trabalhar por volta das 6h45min, depararam com o caixa eletrônicodo do Banco Santander arrombado. Os policiais foram até o local e constataram o arrombamento.

Os agentes aguardaram a chegada do perito. A empresa de segurança esteve no local para colher mais informações. O local não tem câmeras de segurança. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Segundo informações na DP, o montante furtado foi de R$ 68 mil,