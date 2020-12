Duas cores para fachada da CMVR

A Câmara Municipal de Volta Redonda muda nesse dia 1º de dezembro as cores da fachada para Vermelho e Laranja, a cor vermelha é um alerta para o vírus HIV, e já a cor laranja traz a conscientização do câncer de pele.

O atual presidente do Legislativo Municipal, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, ressalta que por conta da Pandemia do novo Coronavírus (Covid- 19), muitas campanhas e alertas relacionados à saúde caíram no esquecimento, e tanto a AIDS quanto o câncer de pele têm crescimentos alarmantes e precisam de campanhas e alertas, para que os cidadãos busquem médicos especialistas, previnam-se e cuidem-se.