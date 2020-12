Prefeitura de Resende avança com obras de construção do Ecoparque

Novo espaço público trará opção inovadora de diversão, lazer e contato com a natureza para população de Resende

Uma das maiores obras em execução atualmente em Resende está avançando a todo vapor. A Prefeitura de Resende segue com atenções voltadas para a construção do novo Ecoparque da cidade, que ficará situado na região do Aeroporto da cidade e ao lado do Hospital Veterinário.

Entre as inúmeras atrações, o local vai contar com um lago, mais 2.400 metros de pista de caminhada e 2.300 metros de ciclovia. Além disso, haverá a implantação de bosques e jardins temáticos em um planejamento de paisagismo que vai contemplar a estrutura do parque.

A lista de atrações é grande e terá novidades para todas as idades. O novo espaço vai contar com aproximadamente 500 mil metros quadrados de extensão, com academias de ginástica, bicicletário, sistema completo de irrigação, quiosques, iluminação de LED, paisagismo, bancos e mesas, além de tudo que já está sendo feito.

– É uma obra muito aguardada, que vai trazer uma novo espaço de lazer para Resende, unindo a preservação do meio ambiente e as atividades físicas. As atrações foram planejadas pensando em atender todas as idades. As obras estão caminhando em bom ritmo e a expectativa é de que nos próximos meses a população possa utilizar e se familiarizar com o local, que certamente vai ficar lindo – diz o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Neste momento, na primeira etapa de obras, os trabalhos estão concentrados no cercamento do local, nos acessos e em um trecho da extensa pista de caminhada e ciclovia.