Resende acumula saldo de quase 300 novos empregos nos últimos dois meses

Maior cidade da região das Agulhas Negras teve saldo positivo de 240 novos postos de trabalho em outubro e 56 em setembro

O Ministério da Economia, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, divulgou recentemente um balanço do movimento do mercado de trabalho em todo o país, com dados específicos de cada município brasileiro. O relatório mostra que Resende é uma das cidades que dá sinais de recuperação na economia, abalada em plano mundial por contada pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ( Caged ), Resende conseguiu abrir quase 300 novos empregos entre setembro e outubro.

A conta usada pelo Ministério da Economia é simples, subtraindo o número de admissões pelas demissões. Em Resende, ao longo do mês de outubro houve 876 admissões e 636 demissões, o que levou a um saldo positivo de 240 novos empregos gerados. Em setembro, esse saldo também foi positivo, com 56 novos postos de trabalho disponibilizados na cidade. A tendência momentânea do mercado é de recuperação, mas a Prefeitura está redobrando a empenho para que o efeito seja duradouro.

– Vamos focar muito no trabalho do SINE, bem como buscar agilizar ainda mais a emissão de novos alvarás. O setor de serviços tem sido uma alavanca de empregos e renda. Nós conseguimos estabelecer uma parceria muito sólida com o comércio, principalmente neste momento mais difícil. O contato do governo com a indústria é constante, mesmo sabendo que este setor é fortemente influenciado por fatores externos. De toda forma, esse é um governo que pretende ajudar e dialogar com todos os setores produtivos, pois cada emprego gerado é muito importante – destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tiago Diniz.