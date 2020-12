‘Revitaliza Resende’ chega à Escola Municipal Abrahão Hermano Ribenboim

Reforma da unidade de ensino começou no dia 19 de outubro, com previsão para ser concluída no primeiro semestre do ano que vem

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue com os projetos de revitalização das unidades de ensino do município. A Escola Municipal Abrahão Hermano Ribenboim, situada no bairro Cidade Alegria, é mais uma unidade a ser contemplada pelo programa ‘Revitaliza Resende”. As obras da escola começaram no dia 19 de outubro deste ano, com previsão para serem concluídas no primeiro semestre de 2021.

A reforma é realizada por uma empresa especializada, que foi licitada pela Prefeitura. Todos os serviços executados pela construtora são fiscalizados pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A escola, localizada na Avenida do Canal Norte, vem passando por uma transformação. Entre as melhorias previstas estão: reforma dos banheiros coletivos e da quadra; substituição do alambrado da quadra e do entorno da escola; e recuperação dos moirões de concreto. Nos banheiros dos alunos, haverá troca de revestimentos de paredes, instalação de cuba e torneiras automáticas, substituição de portas e pintura. Nos banheiros da quadra, os seguintes trabalhos estão em andamento: assentamento de pisos; revestimento de paredes; troca de portas; pintura; revisão do sistema hidráulico; e instalação de forro PVC.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou a importância da revitalização das unidades do ensino público municipal. “Nesta atual gestão, uma das prioridades é a educação, investindo nas reformas e ampliações, na construção de novas unidades, na capacitação e valorização de profissionais da área, no sistema de tempo integral de ensino, entre outras ações. As intervenções nos espaços públicos beneficiam tantos os estudantes e suas famílias quanto os professores e a sua equipe pedadógica. As unidades ficam mais modernas e aconchegantes visando facilitar o processo de aprendizagem, bem como estimular o trabalho dos docentes. Vale lembrar que, neste momento de pandemia do novo coronavírus, os trabalhos continuam, mas respeitando todos os protocolos de segurança sanitária. O objetivo é dar agilidade para o retorno das aulas no ano que vem. Atualmente, o programa ‘Revitaliza Resende’ está reformando 17 unidades educacionais”, enfatiza.

UNIDADES EM REFORMA

Além da Escola Municipal Abrahão Hermano Ribenboim, estão sendo revitalizadas as seguintes unidades: Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria; E. M. Luiz Pistarini, no distrito de Bulhões; E. M. Dona Mariúcha, no Santo Amaro; E. M. Noel de Carvalho, no bairro Nova Liberdade; Creche M. Luz do Sol, na Liberdade; Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Parque das Águas, no Jardim Jalisco; E. M. Geraldo da Cunha Rodrigues (Ciep 342), no São Caetano; E. M. Moacir Coelho da Silveira, na Serrinha; E. M. Doutor Jayme Miguel (Ciep 347); e na sede do Programa Gente Eficiente, na Alvorada.

Algumas unidades, além da reforma geral, serão ampliadas, oferecendo mais conforto e abertura de novas vagas para estudantes. O Cemei Professora Angela Maria Lima, na Fazenda da Barra I, será expandido com um banheiro infantil e uma brinquedoteca. A Creche M. Sandra Maria Ferreira Cotrim, situada na Baixada da Olaria, contará com mais três salas, dois banheiros, dois depósitos e uma lavanderia. Já a Creche M. Parque Embaixador, na região das Barras, também contará com mais duas salas, um banheiro e um depósito. A Creche M. São Vicente de Paula também passa por obra de ampliação.

No Ciep 489 – Augusto de Carvalho, na Cidade Alegria, a quadra esportiva está sendo reformada e os vestiários serão transformados em salas de música. A quadra da E. M. Rio Preto, na Fazenda do Rio Preto, na Pedra Selada, também está passando por obras e um vestiário está sendo erguido. Na E. M. Maria Dulce Freire Chaves, no Novo Surubi, a quadra e os vestiários estão em processo de revitalização. Além da reforma geral, uma quadra coberta está sendo construída na E. M. Dona Mariúcha.

Duas unidades também estão sendo construídas: uma creche no bairro Surubi; e uma escola no Parque Minas Gerais.

ETAPAS CONCLUÍDAS

Vale lembrar que 21 unidades de ensino já foram entregues para a população. São elas: Cemei Servidora Hilda da Conceição Mateus Inácio; Cemei Maria das Dores de Almeida Duarte – Dona Lili; Cemei Maria Francisca Diniz Frech; Creche Municipal Morro do Cruzeiro; Creche M. São Vicente de Paula; Creche M. Pedacinho do Céu; Creche M. Novo Surubi; E. M. Surubi; Creche M. Lavapés Dr. Uchôa; Creche M. Rubens da Silva Lamin; Creche Bairro Vicentino; E. M. Maria de Assis Barboza; E. M. José Roberto Sampaio; E. M. Esther Politi; E. M. Educação Pré-Escolar Bairro Alambari; E. M. Jardim das Acácias; E. M. Governador Roberto Silveira; E. M. Bernarda Brandão; E. M. Lídia Pires de Magalhães; E. M. Rio Preto; e E. M. de Educação Bilíngue Rompendo o Silêncio.