Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos realiza capacitação, em Quatis

Funcionários que atuam na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) estão passando por uma capacitação com o objetivo de atualizar e aprimorar o atendimento à população que busca os serviços disponíveis pelo SUAS (Sistema Único de Assistência Social). O curso vem sendo ministrado pela empresa Nezo Educacional, Assessoria e Consultoria no formato online, seguindo os protocolos de segurança contra o coronavírus. Ele teve início em meados de setembro e terá um total de 12 encontros, um a cada semana, com encerramento previsto para a primeira quinzena de dezembro.

Além dos servidores da secretaria, também foram convidados para participar dos encontros os representantes dos Conselhos de Direitos vinculados à SMASDH, Conselheiros Tutelares e profissionais do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes da Casa Abrigo de Porto Real, instituição no qual o município de Quatis mantém convênio.

De acordo com a titular da SMASDH, Rosana de Bem, a capacitação tem o objetivo de trazer o conhecimento da rotina e atualizar as informações sobre o SUAS a todos os agentes envolvidos, direta ou indiretamente com a atividade de assistência social no município. Qual a função de centros como o CRAS e o CREAS, de serviços como CadÚnico e programas como o Bolsa Família são alguns dos assuntos tratados nos encontros.

– É importante que este conhecimento sobre o SUAS esteja claro, a começar pelos servidores que trabalham na recepção das nossas unidades. Eles são o primeiro contato para quem chega em busca de informação. Por isso a importância da participação de todos os agentes, pois permite ampliar a nossa capacidade de alcançar mais pessoas que precisam dos nossos serviços, assim como de todos que atuam nos equipamentos da SMASDH – explica a secretária.

Ações do município durante a pandemia estão reunidas em num trabalho lançado pelo estado

Os desafios, as experiências, ações positivas e estratégias de trabalho executadas por Quatis e pelos 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro, na área de assistência social durante a pandemia estão reunidos numa coletânea denominada, “O SUAS no Estado do Rio De Janeiro no Contexto da Covid-19”, elaborada pela Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH).

Os lançamentos dos 3 volumes aconteceram individualmente pela internet com representantes do Estado, dos municípios e especialistas do setor de assistência social.

A coletânea reúne os dados coletados por meio de uma pesquisa realizada pela SEDSODH junto aos municípios entre março e outubro, período de maior incidência da Covid-19. Nele foram mapeadas as ações das secretarias para o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a reorganização da oferta dos serviços, programas e benefícios no âmbito municipal durante a pandemia.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Quatis, Rosana de Bem, a coletânea reúne um trabalho que demonstra a união inédita e positiva do estado e municípios em torno do compromisso com o funcionamento do SUAS neste momento de crise na saúde pública.

– Nesses três volumes estão reunidas as informações repassadas pelos gestores do SUAS nos municípios sobre as práticas que cada cidade vem executando para prestar o melhor atendimento durante a pandemia. Está sendo uma troca de experiência e de conhecimento técnico que está sendo compartilhado entre os municípios do estado – afirmou a secretária.

FOTO/LEGENDA: Novo CRAS do Polastri: Servidores participam de capacitação para ampliar a rede de informação dos serviços do SUAS.