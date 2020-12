Prefeitura de Barra Mansa se reúne com Defesa Civil Estadual para alinhar ações de prevenção ao período de chuvas

Durante o encontro, foi realizado um levantamento sobre as atividades de proteção civil do município

Representantes das secretarias de Ordem Pública e Governo de Barra Mansa se reuniram com membros da Defesa Civil Estadual para apresentar as atividades de proteção civil do município em período de chuva. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (2) e contou com a presença do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros e coordenador regional da Defesa Civil da Região Sul 1, Luciano Melo, do secretário de Ordem Pública, William Pereira, do subsecretário de Governo, Luiz Claudio Compasso, e do coordenador da Defesa Civil municipal, Jonas Rodrigues Leite.

Inicialmente, a Defesa Civil do Estado fez um levantamento sobre a atuação do órgão em Barra Mansa, para então mapear a situação do município e ofertar apoio nas futuras ações. Entre os assuntos abordados estão o funcionamento dos pontos de apoio, mecanismos de alerta à população e ferramentas para otimizar o trabalho.

Durante o encontro, o coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Melo, anunciou que futuramente o órgão irá ajudar o município com doações para serem mantidos em estoque para uma emergência causada pelas chuvas. Além disto, os agentes da Defesa Civil do município receberão capacitações, através de cursos online sobre diversos temas, como abrigos temporários, animais peçonhentos, primeiros socorros pré-hospitalares, entre outros.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, Jonas Rodrigues Leite, falou sobre o trabalho realizado para o enfrentamento do período de chuvas. “Foram feitas algumas reuniões, onde tratamos de assuntos relativos ao plano de ação, que é um plano que envolve todas as secretarias, a fim de ajudar e ter um pronto atendimento em caso de calamidades. Já temos os locais mais críticos mapeados e a gente procura estar sempre o mais preparado possível. Estamos fazendo o nosso melhor”.

O coordenador regional da Defesa Civil da Região Sul 1, Luciano Melo, avaliou o trabalho realizado em Barra Mansa. “Vim conhecer a coordenadoria municipal de Defesa Civil, conhecer os problemas enfrentados e ver o que a Defesa Civil municipal tem de recursos. Barra Mansa, frente a outros municípios que venho presenciando, está preparada. O município está estruturado e tem um plano de emergência, que é fundamental, porque é o pontapé inicial perante uma ocorrência”.

A Região Sul 1 é composta por 15 municípios, incluindo Barra Mansa. A divisão dessas regiões é feita conforme as bacias hidrográficas. Foto: Felipe Vieira