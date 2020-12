PRF e Polícia Militar prendem homem com caminhonete clone na Dutra, no distrito de Arrozal, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) e policiais militares prenderam no início da tarde desta terça-feira, um homem, de 47 anos, conduzindo uma caminhonete clone, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito Arrozal, distrito de Piraí. Os agentes receberam uma informação que a Polícia Militar estava subindo a Serra das Araras, em Piraí, no sentido São Paulo em busca de uma caminhonete VW/Amarok de cor preta, com placa de Duque de Caxias, que estaria com suspeitos armados com fuzis.

Foi feito o bloqueio no local para tentar abordar o veículo, até que a equipe da Polícia Militar chegou ao local e informou que a caminhonete já havia passado antes da informação chegar para a PRF. As equipes partiram no sentido São Paulo em busca da caminhonete, conseguindo alcançar e abordar o veículo, cor preta, na altura do km 252 da Dutra, próximo à entrada do distrito de Arrozal.

Durante abordagem, os agentes perceberam que a caminhonete ostentava placas do município de Nova Alvorada do Sul (MS). Ao ser questionado o condutor apresentou inconsistências e divergências nas respostas, levantando a suspeita dos policiais, que após realizar inspeção veicular minuciosa foi constatado tratar de um clone, sendo a original da mesma marca, modelo e cor do município de Duque de Caxias (RJ) com registro de roubo em 24 de outubro de 2020, no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência foi apresentada na 94ª DP de Piraí. Por estar sem energia elétrica na DP, o delegado transferiu a ocorrência para a 88ª DP de Barra do Piraí, onde finalmente foi apresentada a ocorrência, sendo realizado o registro da prisão do condutor do veículo e a recuperação do veículo.