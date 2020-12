O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, participou da inauguração de um novo empreendimento na cidade, o terceiro em menos de uma semana. Na noite de ontem (02), Pinheiral recebeu mais um investimento na área da Saúde com a inauguração da primeira unidade da Clínica Odontológica OdontoCompany, localizada na Avenida Nilton Pena Botelho, 260, bairro São Jorge. A clínica é a primeira da cidade a oferecer raio x panorâmico, além de outros serviços odontológicos no geral como, ortodontia, próteses, facetas, clareamento dentário, estética facial, implantes e afins.

Nesta semana, Pinheiral recebeu três inaugurações também no centro comercial do bairro São Jorge oferecendo mais comodidade e opções de atendimento médico e alimentício para a população. A primeira unidade da rede de supermercados Empório Brasil e a rede de drogaria Alarcon foram inauguradas gerando juntos 100 novas oportunidades de trabalho. Ainda neste mês de novembro foi aberta a primeira unidade do Posto Avançado Basileu De Sant’ana, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), também no bairro São Jorge.

“Mais um serviço está sendo implementado na cidade. Ela vai oferecer serviços que muitas pessoas vão à Volta Redonda para procurar, a exemplo de determinadas especialidades. Além de ampliar a oferta de serviços, ela vem para contribuir com a geração de emprego e ajudar a aquecer a economia da nossa cidade. Aliás, esse é o terceiro empreendimento inaugurado na cidade em menos de uma semana. A gente tem trabalhado isso nesses quatro anos de gestão, o secretário de Saúde, Everton Alvim, que esteve comigo na inauguração e viu a estrutura, sabe que o nosso objetivo maior nesses quatro anos foi tentar diminuir com que as pessoas tivessem que sair da cidade para ter acesso a serviços de Saúde. A gente procurou reforçar muito o nosso serviço público e, sabemos que tem essas redes em paralelo que fazem essa cobertura. Parabéns, pois pelo que a gente viu na clínica é realmente ao encontro daquilo que a população esperava e merece”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

Contando com mais de 30 anos de mercado e mais de 800 unidades espalhadas por todo o Brasil, a primeira OdontoCompany de Pinheiral gerou mais de 15 empregos em sua primeira fase de instalação, movimentando a economia e a oferta de novas oportunidades de emprego no município. De acordo com Fábio Guimarães, Diretor de Marketing e Comunicação da unidade Pinheiral, a iniciativa de instalação de uma franquia da OdontoCompany na cidade se deu devido a percepção da ausência de serviços mais amplos.

“Notamos que em Pinheiral falta a oferta de serviços odontológicos de qualidade, a exemplo do raio x panorâmico, tecnologia de ponta que ainda não era realizada no município. Nossa expectativa com a chegada da OdontoCompany aqui é a melhor, pois acreditamos que a população merece empreendimentos com essa estrutura. Queremos oferecer o melhor serviço possível e esperamos que todos sejam muito bem atendidos”, afirmou.