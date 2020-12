Arena Esportiva de Volta Redonda amplia horário de funcionamento

Espaço está aberto de terça a sexta-feira, das 6h às 12h e de 13h às 17h; nos finais de semana,o horário de funcionamento é das 7h às 10h

A Arena Esportiva Municipal, no bairro Voldac, está abrindo uma hora mais cedo. O espaço, que tem como objetivo promover a qualidade de vida da população, com foco no esporte da cidade, passa a funcionar de terça a sexta-feira, das 6h às 12h e de 13h às 17h e nos finais de semana das 7h às 10h. Na segunda-feira, o local fica fechado para manutenção.

Em uma área de 4.450 m2, com uma arquibancada parcialmente coberta com capacidade para 2,5 mil pessoas sentadas e uma pista oficial de 440 metros para atletismo e outros esportes, a Arena Esportiva abriga também o Centro de Artes Marciais (Ceman) que oferece aulas de karatê, taekwondo, jiu jutsu, kickboxing – além de capoeira e pilates -, além da sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

O acesso durante a semana é pela Rua Carlos Marques, que fica ao lado da sede do Núcleo Regional da Corregedoria da Justiça, no bairro Voldac. Nos finais semana, a entrada é pela principal do espaço, que na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no portão ao lado do 28° Batalhão da Policia Militar.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, destaca que a outra novidade é que durante toda a semana um profissional de Educação Física está orientando as pessoas que frequentam a arena.

“Além de estender o horário de funcionamento, estamos disponibilizando um profissional de educação física da Smel para atender aos usuários. Durante a parte da manhã, quando o movimento na arena é maior, esse profissional monitora os usuários que utilizam o espaço para caminhada, corrida e trote, dando todos os suportes necessários”, disse a secretária.

A secretária destaca ainda que muitas pessoas achavam que o espaço funcionava apenas na parte da manhã. “Estamos abertos inclusive na parte da tarde para que todos possam utilizar o espaço. Para facilitar estendemos o horário em mais uma hora”.