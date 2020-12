“Citytour em Volta: Rota dos Parques” vai levar população aos parques de Volta Redonda neste domingo

Passeio acontece todos os domingos e é feito no ônibus Tarifa Comercial Zero

No próximo domingo, dia 6, o ônibus elétrico do Tarifa Comercial Zero vai realizar o segundo passeio aos parques e espaços de lazer de Volta Redonda. O projeto “Citytour em Volta: Rota dos Parques” tem como objetivo facilitar o acesso aos espaços verdes e de lazer da cidade, como o Zoológico Municipal (Zoo-VR), o Parque Natural Volta Redonda, o Jardim Botânico e o Parque do Ingá.

As pessoas interessadas em realizar o passeio devem estar atentas aos horários, pois serão realizadas duas saídas do ponto inicial, localizado na Rua Campos, no bairro Retiro: uma de manhã, às 8h, e outra às 12h30. Uma terceira saída será realizada às 15h30, porém, com o objetivo de buscar os visitantes que passaram o dia nos parques.

O city tour tem saída no bairro Retiro, na Rua Campos e segue para o Zoo, Parque Natural Volta Redonda, Jardim Botânico, Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, com paradas em todos os pontos do Tarifa Zero, retornando ao Retiro. O trajeto completo dura cerca de 2h30.

“Esse projeto foi elaborado pensando no bem estar das pessoas, que tem agora uma facilidade a mais para conhecer as áreas verdes da cidade. Temos locais verdes bem bonitos em Volta Redonda e as pessoas não conhecem. A procura tem sido bem grande e o retorno positivo. Espero que aproveitem e que todos, principalmente, sigam as recomendações de segurança contra a Covid-19”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro.

Segundo a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, todas as medidas de proteção estão sendo tomadas e é importante o apoio da população.

“É importante ressaltar que para participar do Citytour em Volta as pessoas sigam todas as regras de proteção contra a Covid-19. É um passeio muito agradável e para que todos fiquem bem estamos seguindo rigorosamente as regras de higiene e proteção”, frisou a diretora. “Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento social. Além disso, na entrada do ônibus será realizada a aferição de temperatura”, destacou.

Dias e horários de funcionamento de cada área verde do roteiro:

Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo, na Ilha São João: de terça a domingo, das 9h às 17

Parque Natural Volta Redonda: de sexta a domingo, das 9h às 16h

Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá: de segunda a domingo, das 8h às 17h. O centro de visitantes encontra-se em obras, mas o visitante pode percorrer as trilhas.

Mais informações sobre o “Citytour em Volta: Rota dos Parques” pelo telefone (24) 3345-4444, ramal 287, de segunda a sexta, das 8h às 17h.