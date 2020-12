Corpo de secretário de Obras é encontrado dentro do Rio Paraíba

O corpo de Robson Garcia foi encontrado boiando na manhã desta quinta-feira, dentro do Rio Paraíba do Sul, em Três Rios. Robson que era secretário de Obras de Obras e Habitação de Três Rios, estava desaparecido desde quarta-feira. A prefeitura do município havia divulgado uma nota oficial informando que o secretário estava desaparecido.

O carro dele foi encontrado em uma ponte sobre o rio na BR-040, na altura do bairro Rua Direita. Segundo a polícia, não havia sinais de arrombamento ou furto. Robson Garcia deixa esposa, dois filhos e dois netos. A Polícia Civil está investigando o caso.