Homem é assassinado em Miguel Pereira

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi assassinado na noite de quarta-feira, dentro de um bar no distrito de Governador Portela, em Miguel Pereira. Segundo foi apurado pelos policiais militares, um homem entrou no bar de capacete e de posse de uma pistola atirou contra duas pessoas. Após os disparos, o criminoso subiu na garupa de uma moto e fugiu em seguida. A polícia ainda não tem pistas do assassino.

Um dos baleados morreu no local. A outra vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Luz Gonzaga. O estado de saúde da vítima é grave. Segundo os policiais a vítima já tinha sofrido uma tentativa de homicídio há três semanas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

Imagens das câmeras de segurança serão analisadas para tentar chegar até os criminosos. Foto: Redes Sociais