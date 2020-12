PRF apreende carreta adulterada na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 12 horas, durante fiscalização de rotina da 7ª Delegacia, uma carreta composta por um cavalo-trator Volvo e semirreboque Randon, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A carreta com placa do Paraná era conduzida por um motorista, de 37 anos. Durante fiscalização o condutor apresentou um CRLV, do semirreboque cuja numeração era inválida. Foram encontrados vários indícios de adulteração. Os agentes verificaram que o semirreboque era um clone, sendo o motorista detido e encaminhado juntamente com a carreta para a 90ª DP de Barra Mansa para os procedimentos cabíveis.

O semirreboque ficará retido para realização da perícia e tentar chegar ao original. O motorista alegou ser empregado, que em contato com seu patrão, proprietário da carreta, este informou que havia comprado o semirreboque há pouco tempo em um estacionamento em Paulínia (SP).