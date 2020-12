Adolescente é apreendido suspeito de tráfico no bairro Metalúrgico

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (3), em Barra Mansa. A ação aconteceu na Rua Francisca Carlota Araújo, no bairro Metalúrgico.

De acordo com a PM, o menor já é conhecido dos agentes por praticar venda de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele 82 pinos de cocaína e cinco trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor, um celular e uma réplica de pistola.

Ainda segundo a PM, uma jovem, de 24 anos, fez contato com o menor via rádio transmissor no momento da abordagem, informando sobre a presença policial no morro. O adolescente levou a guarnição até o escadão onde ela estava, dentro de uma casa abandonada. Ao ver a presença dos agentes, ela jogou o rádio transmissor morro abaixo, não sendo possível recuperá-lo.

Com ela foi encontrado um celular e R$ 5. A suspeita também ficou presa e irá responder por associação ao tráfico de drogas. Matéria: Felipe Cury – Foto – PM/Divulgação