Homem é assaltado no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Um homem, de 43 anos, foi assaltado no início da noite desta sexta-feira (4), na Rua Cincinato Braga, nas proximidades do Edifício Redondo, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo a vítima, ele estava parado em frente ao seu Chevrolet Classic, bege, placa LLN-3684, de Barra Mansa, quando o bandido o abordou e o obrigou a entrar dentro do carro, ligar o veículo, e sair. A vítima informou que o ladrão o ameaçou com uma arma de fogo.

Após fugir com o carro, a vítima contou que o homem foi em direção ao bairro Vila Americana e Santo Agostinho. Câmeras de monitoramento nas proximidades podem ajudar a polícia a identificar o criminoso.

A vítima contou ainda que o carro está no nome de outra pessoa. No interior no veículo estava a sua habilitação, cartões bancários, celular e carteira da CSN (Usina Presidente Vargas). Matéria: Felipe Cury