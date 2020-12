Jary pode assumir uma cadeira na Alerj

O vereador Jary (PSB), reeleito com 3.109 votos na eleição deste ano para a Câmara Municipal de Volta Redonda, pode assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Jary pode assumir no lugar de Rubens Bomtempo, vencedor da eleição de prefeito em Petrópolis.

Rubens ainda depende do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso o TSE validar os votos de Rubens, Jary vai representar a região na Alerj. O vereador ainda não quis se pronunciar sobre esta hipótese. Ele prefere ouvir suas bases para tomar uma posição.