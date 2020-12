Saae-VR trabalha na conclusão de substituição de rede de água na Ponte Alta

Interligação da nova tubulação com elevatória será realizada na manhã desta sexta-feira, dia 04

O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informa que a chuva da noite de quinta-feira, dia 03, impediu o trabalho de interligação da nova rede de recalque do reservatório da Ponte Alta, provocando interrupção no fornecimento de água para os bairros Jardim Ponte Alta e Mangueira. Equipes da autarquia atuam no local desde 5h desta sexta-feira, dia 04, para concluir o serviço ainda pela manhã. O reabastecimento será retomado, gradativamente, durante o dia.

O diretor presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca, explicou que a obra, iniciada há cerca de um mês, substituiu 50 metros de rede de distribuição de água. “A tubulação era antiga, causando rompimentos recorrentes, deixando a população da parte alta da localidade desabastecida”, contou.

Ele avisou ainda que a interligação da nova rede à elevatória (casa de bombas), na Rua Dom Pedro II, permite que a água chegue aos moradores do Jardim Ponte Alta, Mangueira e Cajueiro. “O serviço, executado na manhã desta sexta-feira, dia 04, é a última etapa da obra”, afirmou Zeca.