Samuca e Drable se estranham sobre a saúde dos municípios

Uma declaração do prefeito reeleito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, que o município de Barra Mansa está preparado para atender Volta Redonda inteira, mexeu com o atual prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

Drable lembrou de uma declaração, do ex-secretário de Saúde, Alfredo Peixoto durante um Live, em que disse. “Não será negado socorro, mas o que mais nos dói é lembrar do secretário de saúde e do prefeito de Volta Redonda, debochando em live que não abriríamos a UPA Leste. Hoje é ela que salva os doentes de Volta Redonda”, disparou o prefeito reeleito.

Incomodado com as declaração do prefeito de Barra Mansa, Samuca informou que o município rescindiu os contratos com a OS e que não há falta de atendimento na rede pública municipal.

A Prefeitura de Volta Redonda informa que municipalizou os hospitais da cidade, rescindindo os contratos e que não há falta de atendimento na rede pública municipal. Mesmo com 40% do atendimento do Cais Conforto sendo, por exemplo, de moradores da Região Leste de Barra Mansa, que não possui a UPA aberta para sua população. Informamos ainda que a UPA Santo Agostinho está atendendo normalmente, já que foi municipalizada pela prefeitura de Volta Redonda.

Vale destacar que diferente de outros municípios, Volta Redonda conta com uma ampla rede de atendimento a saúde e não apenas uma unidade de atendimento. Há ainda outras quatro unidades que fazem atendimento de urgência e emergência: Hospital São João Batista, Hospital do Aterrado, UPA Santo Agostinho e Cais Conforto

Não foi apresentado qualquer dado ou comprovação de sobrecarga no atendimento por conta de pacientes de Volta Redonda, o que demonstra claramente o interesse político na divulgação do release, o que lamentamos imensamente, já que a população precisa, neste momento de pandemia, de ações conjuntas e efetivas da prefeita em exercício de Barra Mansa com o prefeito atual de Volta Redonda.

Sobre os centros de triagens de Covid-19, Volta Redonda tem quatro unidades que funcionam das 7 às 22 horas para atender a população: 249, Volta Grande, Vila Mury e São João.

Em nota divulgada à imprensa, a prefeito fez um alerta de que em contato com o Hospital Regional, foi informado à Secretaria Municipal de Saúde que a regulação de pacientes segue normalmente.

O que diz o atual prefeito Samuca:

“Eu nunca vou mentir para a nossa população. A decisão de municipalizar a gestão dos hospitais foi acertada. O problema ocorreu no Retiro por conta de calote da OS. Neste momento de Covid-19, nossa taxa de mortalidade baixa e estamos conseguindo controlar vírus. O próximo presidente da Câmara, que tudo indica que assumirá a prefeitura, encontrará uma saúde organizada, sem a farra dos RPAs, e com um Centro Municipal de Saúde pronto para atender. A eleição passou peço para me esquecerem e trabalharem”.