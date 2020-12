Secretaria de Ordem Pública realiza fiscalização e garante orientações aos vendedores ambulantes

Ação tem como objetivo garantir que os produtos oferecidos sejam comercializados por pessoas residentes de Barra Mansa e que possuam o alvará para a prática

Com a proximidade do período festivo, a Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com a Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), foram às ruas da cidade para fiscalizar a prática da venda ambulante no município. O principal objetivo da ação é garantir o controle e regularização desses comerciantes. A iniciativa faz parte do programa ‘Ambulante Legal’, que regulariza a atividade dos profissionais.

O secretário de Ordem Pública William Pereira explicou que a iniciativa não visa coibir a pratica dos ambulantes, mas sim, garantir que o município tenha um controle dos praticantes. “Com essa ação conseguimos regularizar inúmeros profissionais que atuam como ambulantes, garantindo a eles a segurança de trabalhar de forma correta e digna. Entendemos que estamos em um momento difícil e essa é uma realidade nacional. Não vamos proibi-los de trabalhar, mas vamos dar orientações de como fazer isso sem prejudicar os outros”, esclareceu o secretário.

William ainda falou como os profissionais devem se regularizar. “O ambulante que quer trabalhar munido dos seus direitos, deverá nos procurar na Secretaria de Ordem Pública, no setor de Fiscalização de Posturas, para validar a adequação da prática”, completou.

De acordo com o presidente da CDL, Leonardo dos Santos, essa ação também ajuda no controle da pandemia no município. “Essa é uma iniciativa que visa prevenir e preservar a população barra-mansense. A equipe da Postura está de parabéns pela ação que visa evitar um risco maior para a saúde pública, além de prejudicar os demais comerciantes que estão em dia com sua documentação”, citou.

O presidente da Aciap Bruno Pacielo também comentou a ação. “O trabalho da Secretaria de Ordem Pública em conjunto com as entidades empresariais, é fundamental para mantermos a cidade em ordem e o comércio funcionando com responsabilidade e segurança”, finalizou.

REGULARIZE – SE:

Para se tornar um ‘Ambulante Legal’ basta procurar a Fiscalização de Postura, que fica no Parque da Cidade Natanael Geremias, munidos dos seguintes documentos:

Identidade;

CPF;

Título de eleitor;

Comprovante de residência;

Duas fotos 3×4;

Carteira de trabalho

Certidão de nascimento ou casamento.

Foto: Paulo Dimas