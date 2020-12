Barra Mansa prossegue com ações de testagem em massa para diagnóstico da Covid-19

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizada nesta sexta-feira (04), mais uma etapa da testagem rápida para a Covid-19. Desta vez, uma iniciativa ocorreu na Praça da Liberdade, no Centro.

Outros testes estão programados para acontecer ao longo da próxima semana. Os locais são escolhidos de forma a obter uma cobertura representativa da população e atingir moradores de várias localidades.

O teste rápido é projetado por profissionais de saúde e é muito simples: basta uma espetadinha na ponta do dedo e a coleta de uma gota de sangue. O resultado fica ponto em 15 minutos. Para fazer o teste é preciso apresentar um documento oficial com foto.

De acordo com o Secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a agilidade em que o resultado é disponibilizado faz toda diferença na prevenção de novos casos da doença. “Desta maneira, temos as condições de recomendar e orientar o paciente sobre o isolamento social e sua importância, e conter a disseminação do vírus”, disse.

Vários bairros já receberam a ação

A testagem em massa começou a ser realizada no dia 24 de outubro. De lá para cá, várias comunidades receberam o teste, como a Colônia Santo Antônio, Vista Alegre, Vila Nova, Morada Verde, Boa Sorte, São Pedro, Siderlândia e Moradora do Vale.

Em média, são realizados 300 testes a cada ação. O teste teste identificou tanto os resultados da fase inicial da doença – a partir do 8º dia de infecção – quanto os que são obtidos em fases mais tardias da doença ou após a recuperação do doente. Até mesmo quem foi infectado, mas não apresentou sintomas pode ser identificado. Fotos: Paulo Dimas