Bandido assalta motorista no Aterrado

Um homem, que não foi identificado, teve o seu carro, um Chevrolet Classic (bege) de Barra Mansa, roubado na Rua Cincinato Braga, nas proximidades do Edifício Redondo, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Um bandido, armado com um revólver, obrigou a vítima a entrar no carro. Ele foi obrigado a sair com o bandido e foi liberado logo em seguida.

O bandido segue com o carro em direção ao bairro Jardim Amália. O homem, que é funcionário da CSN, esteve na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro policial.