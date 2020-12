Uma colisão frontal, envolvendo dois veículos, deixou uma idosa, de 72 anos, com ferimentos no km 272, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), nas proximidades da Aldeia das Águas, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

A colisão envolveu o HB-20, que ela conduzia e um Furgão Renault Mastervan. A idosa, com ferimentos graves, foi levada para o Hospital São João Batista.