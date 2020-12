Polícia Militar prende casal com drogas em Resende

Policiais militares apreenderam na quinta-feira, por volta das 17h30min, um jovem, de 25 e uma jovem de 19 anos, suspeitos de tráfico de drogas, na Rua 7, no bairro Jardim Aliança II, em Resende. Uma denúncia anônima levou os agentes até o casal que foi surpreendido com a chegada dos agentes. Com o jovem foram apreendidos 14 pinos de cocaína, duas trouxinhas de maconha, R$ 300 reais em espécie e dois celulares.

Com a jovem, que estava saindo de sua casa, foram dois celulares e uma munição intacta calibre 380. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de polícia, de Resende. O jovem foi ouvido e permaneceu preso. A jovem foi ouvida como testemunha e foi liberada em seguida.