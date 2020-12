Prefeitura de Resende implanta equipe exclusiva para limpeza de canais e córregos da cidade

Medida foi adotada para evitar a proliferação de insetos, como o mosquito Aedes, além de melhorar a segurança dos locais e prevenir alagamentos e enchentes

A Prefeitura Municipal, por meio da Superintendência de Serviços Públicos e da Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar), implantou uma equipe exclusiva para executar serviços de limpeza de canais e córregos da cidade. A medida foi adotada para evitar a proliferação de insetos, como o mosquito Aedes Aegypti, e animais peçonhentos, bem como melhorar a segurança dos locais e prevenir alagamentos e enchentes. A mão de obra específica, que conta com sete profissionais de uma empresa especializada contratada pelo governo municipal, vem atuando em mais de 30 canais e córregos em vários bairros do município.

A equipe exclusiva trabalha nos canais e córregos desde o dia 1º de outubro deste ano. O contrato, que foi acordado por um ano, conta com serviços de capina, roçada e desobstrução, que serve para facilitar o escoamento das águas pluviais. O objetivo é estabelecer um cronograma que atenda cada localidade com regularidade mensal.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destaca que o cronograma de manutenção da limpeza municipal ganhou o reforço da equipe exclusiva, visando otimizar os serviços considerados essenciais para uma cidade limpa e organizada.

— A manutenção da limpeza do município faz parte dos requisitos para que a cidade seja próspera e com boa infraestrutura, atraindo até investimentos e negócios que ajudem no crescimento socioeconômico. A casa precisa estar em ordem, sendo já visível na sua apresentação. Sobretudo, é uma questão de saúde pública, já que a boa limpeza previne doenças e proliferação de insetos – que transmitam a dengue, a zika e a chikungunya, por exemplo – e animais peçonhentos. Outro fator importante é a prevenção de transbordamentos e enchentes com a desobstrução dos canais e seus arredores. A Prefeitura não mede esforços para deixar a cidade sempre limpa e agradável. Por isso, pedimos que a população abrace esta ideia e nos ajude a mantê-la assim! Temos uma equipe dedicada nesta missão, cuidando de cada canto da nossa Princesinha do Vale, lembrando que estes serviços ajudam, inclusive, no desenvolvimento do turismo regional. A atual gestão ainda adquiriu máquinas e veículos que auxiliam nas tarefas diárias: são seis caminhões e uma retroescavadeira coletando entulhos, com recursos próprios – frisa.

Os principais bairros beneficiados pelos serviços realizados pela equipe exclusiva são: Cidade Alegria; Jardim Primavera; Morada da Colina; Jardim Beira-Rio; Itapuca; Paraíso; Boa Vista II; Vicentina; Lavapés; e Surubi Velho.

O superintendente de Serviços Públicos, Carlos Eduardo Torres Almeida, também listou outros serviços essenciais neste ordenamento público. “São quatro empresas responsáveis pelos serviços de capina, roçada e pintura de meio-fio, que possuem em torno de 30 funcionários cada. A Prefeitura conta com os serviços de coleta de lixo doméstico, prestados por uma empresa com aproximadamente 50 profissionais. Ainda tem uma firma que atua junto ao Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS) em Resende”, acrescenta.

A Superintendência de Serviços Públicos é ligada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

OUTROS SERVIÇOS

Vale lembrar que a Prefeitura de Resende vem investindo em melhorias no setor da coleta seletiva, como as obras da nova infraestrutura da sede da Associação de Catadores Recicla Resende (ACRR), no bairro Campo de Aviação. A transformação da ACRR conta com a ampliação do espaço destinado ao armazenamento do material coletado. São quatro baias externas e cobertas – direcionadas aos materiais coletados por segmentos de plástico, metal, vidro e papel, além do galpão coberto apropriado para os pneus inservíveis.

O presidente da Amar, Wilson Moura, informou que a coleta seletiva foi expandida para mais 16 novos bairros, há aproximadamente dois meses. “A Amar estendeu os serviços de coleta seletiva no município, subindo de 25 para 41 bairros atendidos na atualidade, incluindo, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). O novo roteiro da coleta seletiva dos 16 bairros vem sendo executado pela Agasar (Associação de Garimpeiros do Aterro Sanitário de Resende). É importante ressaltar que o galpão de reciclagem da Agasar passou por uma reforma, após o encerramento do funcionamento do Aterro de Bulhões, em Resende. Com isto, os resíduos sólidos domiciliares ganharam novo destino: a Central de Tratamento de Resíduos operada pela Haztec, em Barra Mansa. A reestruturação da Agasar foi uma medida necessária para a continuidade das atividades desempenhadas por seus associados, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos”, explica.

Wilson Moura citou outras atividades que contribuem para a preservação do meio ambiente. “Também mantemos um ecoponto para entrega voluntária de lâmpadas, pilhas, baterias e recicláveis no Parque das Águas, visando incentivar o descarte adequado destes materiais. Estamos instalando um ponto de entrega voluntária na Serrinha do Alambari. A Amar ainda orienta gratuitamente e fiscaliza consultórios, clínicas, salões de beleza e afins, no que diz respeito à eliminação correta de lixo hospitalar e químico. De modo geral, realiza campanhas educativas sobre o meio ambiente. Este trabalho de conscientização é muito importante, pois preserva o meio ambiente, alerta sobre os possíveis danos causados à natureza, esclarece a diferença entre lixo comum e lixo reciclável e, por fim, gera um mundo mais sustentável”, enfatiza.

A partir de convênio entre a Amar e a Reciclanip – entidade ligada à Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), a coleta é possível em Resende, que ainda serve como ponto de apoio para os municípios vizinhos: Itatiaia, Porto Real e Quatis. O recolhimento é feito pela entidade, por meio do Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis. Por ano, são enviados uma média de 14 mil pneus da Região das Agulhas Negras, composta pelas cidades citadas, para a Anip.