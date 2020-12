Famílias recebem cesta de legumes em Pinheiral

A pefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou na última quarta-feira (02), mais uma entrega das cestas de legumes para as famílias cadastradas que fazem parte do Serviço de Proteção e Atendimento à Família (PAIF) nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Cruzeiro, Parque Maíra e Centro. As cestas contendo verduras, frutas e legumes variam de acordo com a demanda do Banco de Alimentos de Paty do Alferes.

De acordo com Patrícia Rivello, secretária de Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, devido a pandemia causada pela covid-19, a demanda pela distribuição de alimentos sofreu grande aumento.

“A demanda aumentou muito, mas continuamos fazendo o acompanhamento de nossos usuários no Programa de Segurança Alimentar. Um dos convênios que temos é com o Banco de Alimentos de Paty de Alferes, que mesmo durante a pandemia tem nos atendido e colaborado com nossas ações. Importante frisar que continuamos fazendo o acompanhamento com cestas básicas, outro ponto que também teve aumento significante durante esse período, exigindo grande esforço da equipe que também é linha de frente no combate a covid-19”, explicou.