Prefeitura de Volta Redonda realiza higienização e sanitização em espaços públicos

Ação preventiva aconteceu durante o final de semana nos bairros Vila Santa Cecília e Retiro

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda estão mantendo a programação dos serviços de sanitização e higienização de espaços públicos e locais de possíveis aglomerações, como parte das ações de combate a Covid-19. No sábado, dia 05, o serviço aconteceu na Vila Santa Cecília e neste domingo, dia 06, a sanitização foi realizada no centro comercial do bairro Retiro.

A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida que, lançada de forma periódica, é capaz de afastar o vírus.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, lembrou que esse é um trabalho constante na cidade. “Os trabalhos de higienização e sanitização estão sendo realizados desde o início da pandemia no município, em março, e fazem parte da estratégia do munício para frear a circulação do novo coronavírus na cidade”.

Locais como as UBSFs, Policlínica da Melhor Idade, no Jardim Paraíba; da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Santo Agostinho; Serviço de Pronto Atendimento (SPA), no Conforto; Hospital do Aterrado; hospitais Dr. Munir Rafful (Retiro) e São João Batista; e ao redor do Estádio Raulino de Oliveira; recebem o serviço periodicamente. Também recebem a ação outros locais como ruas, espaços públicos e agências bancárias, que são de grande circulação de pessoas.