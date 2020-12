Um princípio de incêndio foi registrado na tarde deste domingo (6), no Bier Prosit – cervejas especiais, em Volta Redonda. O bar fica na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com os bombeiros, uma ambulância da corporação estava no local no momento desta publicação.

As causas do princípio de incêndio ainda são desconhecidas. Matéria: Felipe Cury – Foto – Redes sociais