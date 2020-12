Saae-BM realiza concurso neste domingo

Autarquia oferece 32 vagas. Número de inscritos chega a 766 candidatos

O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) realizou neste domingo (06), as provas objetivas do concurso público para o preenchimento de 32 vagas nas funções de agente de saneamento e auxiliar de serviços gerais. Os exames ocorreram em três locais: no Centro Integrado de Educação – CEI, no Centro; no Colégio Municipal Washington Luiz, em Saudade, e no Colégio Municipal Padre Anchieta, na Vista Alegre.

As provas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, foram compostas por 30 questões, sendo 10 de conhecimentos técnico-profissionais, 10 de matemática e 10 de português.

Ao todo, o certame teve 766 inscritos. Deste total, 579 candidatos disputaram as vagas de ampla concorrência; 187 concorreram as 06 vagas destinadas ao preenchimento da cota racial (afrodescendentes) e outros sete candidatos, a 01 vaga direcionada à deficiente físico, conforme previsto em lei.

A previsão é de que os gabaritos preliminares sejam divulgados já nesta segunda-feira, dia 7, através do site da banca organizadora, Ibam concursos (Instituto Brasileiro de Administração Pública).

Já a convocação dos candidatos para realização das provas práticas, que também terão caráter eliminatório e classificatório, ficará para 2021, com previsão para os dias 06 e 07 de fevereiro, e será feita através de Edital de Convocação, divulgado através do próprio Ibam e do Saae.

O diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, lembrou que por conta da pandemia da Covid-19, o concurso teve que ser adiado. Inicialmente, as provas objetivas estavam previstas para o dia 26 de abril deste ano. “Para a realização da prova de hoje seguimos todos os protocolos recomendados pelos órgãos oficiais de saúde. Antes de adentrar o recinto os candidatos tiveram a temperatura corporal aferida e higienizaram as mãos com álcool em gel. Também foram utilizados tapetes sanitizantes a fim de garantir a proteção necessária e evitar a propagação da doença”, destacou. Fotos: Chico de Assis