Barra Mansa inicia quarta edição do Projeto Leiturar

Evento acontece de forma online e pode ser acompanhado pelo YouTube entre os dias 07 e 11

Mais uma edição do projeto Leiturar é iniciada em Barra Mansa. Devido à pandemia da Covid-19, o formato do evento foi adaptado e acontece de forma online entre os dias 07 e 11 deste mês. Os profissionais da Secretaria Municipal de Educação estão disponibilizando no canal “Do Aprender ao Ensinar”, na plataforma do YouTube, vídeos educativos com o objetivo de estimular a leitura entre os estudantes da rede. Nos anos anteriores, a atividade acontecia presencialmente e em apenas um dia.

Com o tema “Apesar de Tudo, Vamos Leiturar ?”, os encontros acontecem de segunda a sexta-feira, das 09 às 18 horas, através do link: https://www.youtube.com/channel/UCrV4LDxeMytDblMD8oILb4A/videos. Todos os vídeos estão disponíveis com tradução em libras.

De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinícius Pires de Barros, mesmo diante das dificuldades por conta da Covid-19, não foi cogitada a hipótese da não realização do Leiturar. “Desde quando iniciamos a atividade, percebemos que houve um engajamento e envolvimento muito grande entre os participantes do projeto. Conseguimos provocar nas crianças um maior interesse na leitura e não podíamos perder a chance de alcançar mais pessoas adeptas a leitura, através da iniciativa”, disse.

Marcus ainda completou falando sobre a importância da leitura, principalmente nos dias atuais. “A leitura estimula nossa imaginação e através dela viajamos para dentro daquela história. Além disso, o hábito de ler nos ajuda no aprendizado, aprimora o nosso vocabulário e a nossa escrita”, finalizou.