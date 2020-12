Caminhão colide com a mureta central na Dutra, em Barra Mansa

Um caminhão Iveco Daily colidiu, por volta das 15h30min, no km 288, contra uma mureta central da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Com o choque parte da classe de metal caiu na pista sentido Rio de Janeiro. A Equipe da PRF estava em ronda quando deparou com uma nota caída sobre a pista e interditou parcialmente uma via. O trânsito passou a fluir pela faixa da direita, pois pedaço da grade também havia caído no acostamento. Chovia intensamente no local e a pista estava bastante escorregadia e a visibilidade estava prejudicada.

Os policiais rodoviários federais desceram da viatura e correram até o local para sinalizar e retirar os pedaços de grau que obstruíam a via, evitando outros acidentes. O condutor do caminhão foi orientado para preencher DAT pela internet.