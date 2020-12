Caminhonete roda na pista e bate na mureta lateral da Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu vários comunicados de motoristas que pararam no Posto da PRF para informar sobre um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira, por volta das 16 horas, no km 286, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os policiais foram até o local, cerca de um quilômetro do Posto da PRF, e constataram o acidente com uma caminhonete Chevrolet S10. O condutor do veículo, a esposa e três filhos estavam sem ferimentos. O condutor contou que ao fazer uma curva colidiu com a mureta lateral, vindo parar no acostamento, com o veículo no sentido contramão. Os ocupantes do veículo saíram e permaneceram no gramado lateral, atrás da mureta de concreto, em local seguro.

A equipe PRF permaneceu no local sinalizando e prestando o apoio necessário até a chegada de uma equipe da concessionária para prestar o serviço de remoção do veículo. O condutor foi orientado a preencher DAT pela internet. O condutor informou que eles são de São Bernardo do Campo (SP) e estavam retornando de Arraial do Cabo (RJ). Chovia no momento do acidente.