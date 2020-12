Chuvas deixam Barra Mansa em Estado de Alerta

Apesar da intensidade das chuvas, município registrou apenas queda de uma árvore na estrada do bairro São Judas Tadeu

O município de Barra Mansa está em estado de alerta em função das chuvas que caem em todo o Estado do Rio. De acordo com informações da Defesa Civil o acumulado de chuvas de 8 horas da última sexta-feira (04) até as 8 horas desta segunda-feira (07) é de 53,1 mm.

Apesar da intensidade das chuvas até o momento, segundo o coordenador da Defesa Civil, Jonas Rodrigues Leite, foi registrada apenas a queda uma árvore na estrada São Judas Tadeu. A Secretaria de Manutenção Urbana está trabalhando para normalizara situação. “Neste período do ano é comum o forte calor acompanhando de pancadas de chuvas à tarde e à noite. Por isto, a Prefeitura estruturou um Plano Emergencial composto por representantes de todas as secretarias a fim de atuar em eventuais alagamentos, movimentação de terra ou outro desastre natural que possam vir a ocorrer”, destacou o coordenador, ressaltando que as equipes do órgão estão percorrendo os locais que rotineiramente são mais afetados pelas chuvas.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, William Pereira, disse que embora o município estar preparado para possíveis transtornos, os cidadãos que moram em áreas de riscos devem redobrar a atenção neste período. Disse ainda que foram disponibilizados telefones que funcionam durante 24 horas para emergências. São eles: 199, 193, 192 e o wahtasApp (24) 998343603.

De acordo com informações do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ainda há previsão de chuva no município, embora com menos intensidade, até a próxima quarta-feira (10).