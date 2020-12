Colaboradores do Saae-BM recebem orientações sobre doação de sangue

Iniciativa elaborada pelos ‘Amigos do Hemonúcleo’ tem o objetivo de aumentar o estoque sanguíneo do setor

Os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) receberam orientações sobre doação de sangue nesta segunda-feira (07). A iniciativa teve como principal objetivo aumentar o estoque no banco de sangue do Hemonúcleo no período de fim de ano. Com a ação, os voluntários da autarquia puderam tirar dúvidas sobre quem pode doar e como funciona o trâmite.

Os voluntários parceiros do ‘Amigos do Hemonúcleo’ participaram da campanha prestando esclarecimentos aos funcionários do Saae. Segundo levantamento, o setor tem quedas significativas no número de doadores nesse período do ano.

Segundo um dos organizadores da ação, Lúcio Mauro Nakamashi, a pandemia da Covid-19 fez com que o número de doadores caísse significativamente e fosse necessária uma iniciativa para reverter o quadro. “Participamos de uma reunião no Hemonúcleo, no qual fomos informados sobre a redução no número de doadores. Imediatamente começamos as campanhas como a semana do doador e de conscientizações. Com isso conseguimos atingir um bom público. Esperamos alcançar, no mínimo, uma média de 20 doadores por dia, durante o mês de dezembro”, disse.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, agradeceu a presença dos colaboradores e também falou sobre a importância da doação. “O simples ato de doar pode salvar inúmeras vidas. Geralmente, dezembro é um mês onde ocorrem muitas cirurgias de urgência e emergência. Ter os estoques abastecidos é uma forma de garantir que esses procedimentos sejam bem-sucedidos. O Saae sempre estará de portas abertas para receber iniciativas como essa”, garantiu Fanuel.

Requisitos básicos para doar sangue:

– Estar em boas condições de saúde.

– Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos necessitam de autorização).

– Pesar no mínimo 50 kg.

– Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

– Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

– Apresentar documento original com foto recente (Carteira de Identidade, Identidade Profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205 A, anexo à Santa Casa, no Centro. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, com coleta de sangue das 7 às 11 horas.

Foto: Paulo Dimas