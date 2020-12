Homem sofre tentativa de homicídio no Retiro

Um homem, que não teve o nome revelado, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de sábado, na Avenida Coimbra, nas proximidades da Igreja Bom Jesus, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações da Polícia Militar, um veículo VW Fox (preto) passou pelo local e um dos ocupantes desferiu um tiro que atingiu de raspão o joelho esquerdo da vítima.

O homem foi socorrido por populares e levado para o Hospital São João Batista. A Polícia Militar foi acionada e foi até o local da tentativa de homicídio. Depois compareceu a unidade hospitalar para saber detalhes do ocorrido com a vítima que disse não saber o nome do autor dos disparos e o motivo da tentativa.

Após ser liberada do hospital, a vítima compareceu, com sua mãe, à Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro da ocorrência.