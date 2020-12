Um curto-circuito ocasionou um incêndio em uma fiação de um poste na tarde desta segunda-feira, nas proximidades do Mercado Fiel, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. Concessionária de energia foi acionada para restabelecer a energia no local.

Resultante o incêndio vários fios caíram na avenida. Houve preocupação dos moradores com recebimento dos fios estarem energizados. Nintguém ficou ferido.