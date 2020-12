Motorista fica ferido em acidente na Dutra, em Barra Mansa

Um acidente ocorrido no início da noite desta segunda-feira, por volta da 18 horas, deixou o motorista de um Fiat Palio com uma lesão no dedo polegar direito, no km 279, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O motorista perdeu o controle de seu veículo, saiu da pista e bateu contra o meio-fio. O condutor com ferimento no dedo foi atendido pela equipe médica do resgate da concessionária NovaDutra e liberado em seguida.

Equipe da 7ª DEL PRF esteve no local e fez o atendimento do acidente, preenchendo Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).