Polícia Militar apreende suspeito com drogas no bairro Vila Maia

Policiais militares detiveram no final da manhã de sábado, dois suspeitos, de 21 e 18 anos, na Rua Santo Agostinho, no bairro Vila Maia, em Itatiaia. Os agentes foram até o local e abordaram o jovem, de 18 anos, com seis sacolés de cocaína dentro de um maço de cigarros. Com o outro jovem, de 21 anos, foram aprendidos R$ 950.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia, de Itatiaia. O celular Motorola pertencente ao jovem, de 18 anos, foi apreendido. Os dois foram ouvidos e liberados em seguida.