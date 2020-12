Polícia Militar prende suspeito com arma e drogas, em Itatiaia

Policiais militares do 37º BPM prenderam no final da manhã deste sábado, por volta das 11 horas, um jovem, de 22 anos, com arma e drogas, na Rua Alecrim, na Vila Pinheiro, em Itatiaia. Os policiais foram informados de que o suspeito estaria na Rua Wanderbilt Duarte de Barros, onde estaria praticando o tráfico de drogas. Os agentes foram até o local e conseguiram falar com o pai do suspeito que indicou o outro endereço, onde houve o flagrante.

Ao chegar à casa da Rua Alecrim, o portão estava fechado e os agentes chamaram pelo suspeito que atendeu a porta. O jovem autorizou a entrada dos agentes que apreenderam no quarto uma base de rádio transmissor ligada na tomada e um pino de cocaína no armário.

Foram apreendidos um revólver calibre 38 (Taurus), 62 pinos de cocaína, um rádio transmissor e sua base, um celular Motorola e seis munições intactas CBC. O suspeito tentou sem sucesso, oferecer uma quantia em dinheiro por sua liberdade, mas recebeu voz de prisão.

Uma acompanhante que estava na casa disse que um suposto traficante teria deixado a base do transmissor em sua casa, mas se recusou a dizer o seu nome. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itatiaia, junto com a arma e as drogas. A jovem foi levada na condição de testemunha.

O suspeito foi preso em flagrante por crime de trafico de drogas porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa. A jovem foi ouvida e liberada em seguida.