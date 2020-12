Polícia Militar apreende drogas e recupera moto roubada durante patrulhamento, em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde de sábado, quando perceberam três suspeitos sentados na porta de um bar na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, com um dos abordados os agentes encontraram uma chave de uma moto. Como os policiais já tinham ciência de uma ocorrência de um roubo de moto na sexta-feira, no bairro Conforto, em Volta Redonda, decidiram fazer um contato com um homem que havia feito o registro na Delegacia de Volta Redonda.

Os policiais pediram para o proprietário que teve a moto roubada enviar uma foto da chave de sua moto. Quando os policiais receberam a foto viram que era igual a chave encontrada com um dos suspeitos. O homem recebeu voz de prisão e tentou fugir, mas foi contido. Ele levou os agentes até o local onde estava moto, na Travessa São Sebastião, num terreno baldio, onde foi constatado de que se tratava da moto roubada em Volta Redonda.

Os policiais militares receberam uma informação de que nesta localidade estaria uma carga de drogas. Foi feito um contato com a proprietária do imóvel onde as drogas foram apreendidas. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde o caso foi registrado. Os suspeitos ficaram à disposição da Justiça. Fotos: Polícia Militar