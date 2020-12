Policiais militares apreendem menor com drogas no bairro São Carlos

Policiais militares receberam uma informação do Serviço Reservado (P2) sobre o tráfico de drogas que estaria ocorrendo por dois suspeitos na Rua Farias de Brito, no bairro São Carlos, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local e perceberam o adolescente com uma sacola na mão. Ao perceber a presença dos policiais ele descartou a sacola. Numa casa abandonada, foram apreendidas 315 trouxinhas de maconha, 600 pinos de cocaína, uma réplica de pistola, um rádio comunicador com duas bases e um aparelho celular.

O menor foi conduzido à 93ª DP para registro de ocorrência. O adolescente foi autuado no fato análogo permanecendo apreendido. Foi verificado também que havia um mandado de apreensão por ser evadido do Degase.