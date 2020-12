PRF apreende caminhão transportando carne sem nota fiscal na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento por volta das 11h20min, desta segunda-feira, quando abordaram um caminhão Mercedes Benz, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto Fiscal da PRF, no distrito e Floriano, em Barra Mansa.

Durante fiscalização os agentes verificaram que o veículo transportava no baú, nove carcaças de boi, limpas e prontas para consumo, com peso total de 2.270 quilos sem a devida documentação fiscal.

Diante dos fatos, o condutor foi detido e encaminhado juntamente com o caminhão para o posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi (Itatiaia), por transportar mercadoria sem a devida documentação fiscal, ficando o veículo com a carga apreendido para que fossem tomadas as medidas de ordem tributária cabíveis.