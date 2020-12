Professor de Barra Mansa é finalista da edição 2020 do Prêmio Shell de Educação Científica

O prêmio é concedido aos professores vencedores com viagem educativa à Londres (Inglaterra). O agraciado é o barramansense Sebastião Luís de Oliveira. Ele é professor de Matemática do CIEP-493 (Professora Antonieta Salinas de Castro) e morador do bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

O projeto finalista é: “Matemática e Circuitos Elétricos: Conexões entre Matrizes, Sistemas Lineares e Leis de Kirchhoff”

O projeto busca promover o conhecimento científico e o desenvolvimento de competências atitudinais. Caracteriza-se por ser interdisciplinar e mostra aos alunos que o conhecimento científico é construído de forma integrada entre Matemática, Física e Química. Promove também competências atitudinais tais como investigação, determinação, argumentação, colaboração e a utilização da linguagem científica como forma de expressar conceitos e pensamentos. Os alunos foram divididos em equipes que realizaram a corrosão do cobre de placas de circuito impresso por meio de um processo químico.

Nesta placa foram montados resistores e baterias em um circuito elétrico de duas malhas. Realizaram medições de corrente e tensão elétrica nos circuitos. Aplicando os conceitos de Matrizes, Sistemas Lineares, Regra de Cramer e Leis de Kirchhoff fizeram cálculos comparativos, iniciando um processo investigativo quando medições e cálculos não correspondiam. Ao final realizaram apresentação à comunidade escolar de seus trabalhos e descobertas.

O processo avaliativo consistiu de provas escritas em formato tradicional, lista de verificação durante as atividades práticas e lista de apresentação na culminância do projeto. A lista de verificação, preenchida pelo professor, avaliou, em nível de equipe, competências atitudinais; dispersão, dominância, apatia e desintegração. Na lista de apresentação, preenchida por professores convidados, avaliou, a nível individual, argumentação, domínio, clareza e pronúncia. As listas visam avaliar as competências gerais, já citadas, previstas na Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Concluindo, o projeto atingiu seu objetivo. Pois, promoveu a aprendizagem tanto dos conteúdos curriculares quanto dos conteúdos atitudinais.

Site do prêmio: https://psec.shell.com.br/inscricao/finalists-of-the-2020-edition.html